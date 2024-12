- Plašim se , ako biste dobili odgovor od mene, da bih ušla u jednu situaciju koju mnogi ljudi ne bi razumeli. Mogu da kažem nešto o tome s obzirom na to da sam prošla kroz to, ali i dalje mi je teško. Ne postoji opravdanje za takav zločin, ne postoji izgovor u godinama, situaciji, neznanju . Takav zločin mora da se kazni - rekla je Verica, koja se i danas kaje što tada nije prijavila da je silovana.

- Nisam prijavila to, a kasnije sam smatrala da nema potrebe da prijavim jer to nisam uradila kada treba, tačnije odmah nakon što se dogodilo. Nisam verovala da mi pokretanje tog zločina može doneti išta dobro u životu i tako je ostalo.

- Bila sam jako mlada, a moji roditelji su bili strogi. Nisam razumela da su roditelji zid zaštite i da bi stali uz mene. To mi je uradio drug iz razreda, i to je bio dodatan razlog zbog kog me je bilo sramota. Nikada nisam htela da otkrijem identitet tog čoveka. Verovala sam da sam ja nekako kriva za to. Apelujem na sve žene da se time ozbiljno pozabave ukoliko im se dogodi, da istog trenutka prijave nasilnika i ne puste da prođe vreme - izjavila je Verica jednom prilikom, prenosio je.