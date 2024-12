- Kada me je Futa pozvao da snimimo ove kavere i rekao mi da sama izaberem koje pesme mi se sviđaju i šta bih ja volela da snimim, verujte mi da je to bio težak zadatak. Ipak, znala sam da to neće biti neka pesma koja je sada aktuelna i neka koju publika zna u ženskoj interpretaciji. Ja volim izazove i baš zato je izbor pao na pesme koje u izvornoj verziji izvode muškarci. Marina i Futa su jedni od najvećih autora ikada na ovim prostorima, njihova diskografija je impozantna i kad sam krenula da razmišljam šta je to što bi bilo adekvatno, nije bilo lako. Pregledala sam celu njihovu diskografiju i negde se samo nametnulo da to budu ove pesme - kaže Milica, koja zatim dodaje da joj je posebno drago što je pesma "Žena" sada postala duetska.