Slađa Trajković priznala je da ju je folker Radiša Trajković Đani prevario.

Naime, Slađa Trajković je otvoreno govorila o odnosu sa suprugom pevačem i priznala kako je saznala za njegovu prevaru.

- Bila je prevara, ne kažem da ih je bilo mnogo... Ali, kako kažu, mladost- ludost. Bolje u mladosti nego u starosti, šalim se, rekla je Slađa, pa nastavila:

- Jeste, prevario me je, ali prosto žena oseti da li je to bilo iz ljubavi. Ja nikad nisam bila sa strane Đanijeve niti ponižena, nikad mi ništa nije falilo, nikad nije bio toliko popularan. Ja znam da on mene voli, da on mene ne voli ja ne bih bila sa njim, ne bih prešla preko toga sigurno.

- Ja u trenucima prevare nisam ništa osetila, ja sam samo čula. Nikakve promene na njemu nisam osetila. Muškarci su bolji kada imaju ljubavnicu, dodala je Slađa.

Slađa ima vanbračnog sina

Folker Radiša Trajković Đani je u braku sa suprugom Slađom dobio troje dece, dvojicu sinova i ćerku, a malo ko zna da pevačeva žena ima još jednog sina iz prvog braka.

Naime, ona je dobila vanbračnog sina Nikolu koji sada ima 30 godina, ali se nikada nije eksponira. On živi i radi u Americi, i o njegovom životu se gotovo ništa ne zna.

- Pričalo se da Slađa krije da ima sina, da Đani i on ne razgovaraju i da to dete niko ne viđa. Navodno, prvi sin je zamerio Slađi kako je obezbedila troje dece, a njemu nije dala ništa, ali to nije tačno. Ta tema jako boli Slađu da se priča kako sin traži Danijeve pare i da su zato u lošim odnosima. Istina je da se ne viđaju često, jer on živi i radi u Americi, ali dolazi on u Beograd i tada se vide. On je sa Milošem, Markom i Sofijom u kontaktu, čuju se, kao i sa Slađom i Đanijem. Kada dobili prvog sina Miloša Đani je rekao Slađi da svoje prvo dete može da dovede da živi sa njima, ali njemu je u Americi bilo super, išao je u školu, imao drugare i on nije hteo da se vraća u Srbiju - rekla je Slađina prijateljica jednom prilikom, a tim povodom se oglasila i Slađa.

- Nikada to nisam krila, uvek kažem da imam četvoro dece. Đanija on gotivi, kao i Đani njega. On živi i radi u Americi, završio je dva fakulteta, prelep je i pametan momak. Ja nisam u kontaktu sa Nikolinim ocem, nema ni potrebe. Naš sin je momak, ostvaren, nije dete. Mnogo je godina prošlo kako ja nisam sa tim čovekom. Nikola kad može dođe u Beograd i tada se svi viđamo sa njim - rekla je Slađa svojevremeno.

