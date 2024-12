- Nije da pre desetak godina nisam dolazila u iskušenje da nešto uradim na sebi. Tada je to mnogo bilo u trendu, ali sam nekako odolela. Svaki put kad bih pomislila da odem po nož, meni je to bio užas, s obzirom na to da sam ja neko ko ne voli doktore i te intervencije. To me je najviše odvlačilo. Zašto bih ja išla pod nož ako nisam, daleko bilo, bolesna? Neke kozmetičke tretmane, mezoterapije, masaže lica, to mi je u redu. Botoks još nisam radila, ali ne kažem da neću. Takav je sistem i on diktira takav način življenja. Ako nešto nisi uradio, ispada da nisi u trendu i da ništa ne vrediš. Mlađe koleginice se vrlo brzo zalete da promene lični opis, što ja osuđujem. Možeš da imaš pet kilograma botoksa, a nemaš harizmu, džaba ti sve - rekla je Jadranka.