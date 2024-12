- Rođendan je protekao sjajno, baš je bilo divno. Iz lokala gde smo slavili kažu da su ceo sledeći dan prepričavali koliko je bilo dobro. Nije trajalo do jutra, ja sam otišla kuću, a ona je sa prijateljima nastavila dalje. Oni su stvarno najbolji. To su jedni divni, mladi ljudi sa kojima se Anđela druži, oduševili su me. Drugarice njene su mi prilazile i čestitale, rekle su mi: "Svaka čast, Anđela je jedna od najvaspitanijih u gradu", ja sam preponosna - rekla je Dušica na početku.