Pevačica je otkrila i koliko ima kumstva na estradi

Slušaj vest

Andreana Čekić otkrila je za medije detalje o svom privatnom životu i odnosima. Na samom početku Andreana je otkrila koliko često ljudi greše njeno ime.

- Ne nervira me to. Zovu me i Andrijana, Adrijana, Andi, Endi, Anđo, ali obično znam na koga misle, pa se odazovem - rekla je pevačica.

Foto: Marko Karović

Popularna pevačica je bila na poslednjem koncertu njene kolegenice Aleksandre Prijović u Areni, a sada je otkrila kako se provela.

- Odlično mi je bilo na Prijinom koncertu, uživala sam gore u loži u odabranom društvu. Došla sam među prvima jer volim da se lepo uparkiram, da dam intervju, da se lepo smestim i da iskuliram. Aleksandra, kao i uvek, bila je na vrhuncu zadatka i mnogo mi je drago zbog cele njene turneje i što je taj poslednji koncert bio u Beogradu. Bilo je još više ljudi nego prvi put, bila je cela Arena otvorena. Bila sam na njenih pet koncerata ukupno, sada tokom turneje. Na tri sam pevala: dva puta planirano i jednom neplanirano u Budvi - otkrila je Andreana, a onda se osvrnula i na njen intervju pre Prijinog koncerta, kada je njen saradnik otkrio pred medijima da ona ima dečka, ali da ga krije:

- Boris postoji da bih se ja zbunila. Ništa konkretno se ne dešava, ali bih volela da budem srećna u sledećoj godini i na tom planu. Volela bih da se ostvarim kao majka, isto, ali mi je bitno da imam partnera uz sebe i da to dete ima oba roditelja.Želim samo da to dete ima normalne uslove tokom odrastanja, pošto ih ja nisam imala - rekla je Čekićka.

1/9 Vidi galeriju Andreana Čekić Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Kurir

Istakla je i da je ona omiljena tetka, a da je najviše za nju vezan najmlađi bratanac.

- Jesam, ja sam omiljena tetka. Bilo je situacija kada je on jako plakao kada sam polazila na neki nastup i kada njega pitaš šta ćeš da budeš kada porasteš, on uvek kaže: Ja idem sa teta Andi. Kada imam vremena i kada sam u Beču, on se preseli kod mene. Ponese jednu malu torbicu i on je sa mnom i ne pita ni za mamu ni za tatu. To mi je nešto najlepše. Imam puno bratanaca, ali ovaj je najmlađi i sa njim provodim najviše vremena - otkrila je ona.

Pored toga što je omiljena tetka, ona je i omiljena kuma, a sada je rekla i koliko puta je kumovala.

- Ukupno sam devet puta kumovala, ali estradna kumstva imam samo dva, Darku Laziću i Katarini Grujić. Skoro sam krstila i Darkovu ćerku - objasnila je ona.

Foto: Dušan Petrović

Pevačica je poznata kao veliki džek, a sada je rekla i koliko novca je najviše dala na muziku.

- Desilo se da sve što imam trenutno sa sobom ode. Nikada nisam brojala koliko sam najveći bakšiš dala, to je i problem, a onda kada dođem kući zovem mamu i pitam je gde je štek. Šalim se malo, nije to da ja sve dam da nemam sutra šta da jedem, ali bilo je situacija kada su bile velike sume. Meni nije to važno, jer znam da ću ponovo zaraditi i novac mi nikada nije bio prioritet, nego posledica ovog što volim i jednostavno volim da častim - zaključila je pevačica za Informer.

Foto: Printscreen Instagram

Kurir.rs/informer

Andreana Čekić za Kurir: