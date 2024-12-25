Slušaj vest

Folker Nemanja Nikolić doživeo je infarkt u 32. godini nakon čega je svoj život promenio iz korena.

Nemanja Nikolić jednom prilikom otkrio je detalje zdravstvenog problema sa kojim se jako mlad suočio i istakao da taj bol nikada neće zaboraviti.

- Samo zahvaljujući sreći sam dobro prošao. Iako sam sada dobro, nikada neću zaboraviti taj dan. Doživeo sam infarkt u kolima za volanom. Sa mnom su bila deca i supruga. Bio je januar, krenuli smo u igraonicu na dečiji rođendan. Na 200 metara od igraonice osetio sam neopisiv bol u leđima, kao da mi je neko zario nož u leđa. Taj bol je trajalo oko 15 sekundi - objasnio je Nemanja tada i dodao:

- Sve se dešava u nekoliko minuta. U tom trenutku sam imao pritisak 230 sa 168. Odmah su mi dali lek pod jezik, a na EKG-u se videlo da sam imao infarkt. Nije bilo nikakve intervencije. Lekari su mi rekli da sam mlad i da imam zdravo sportsko srce, pa je to tako. Na njemu mi je ostao ožiljak od nekoliko milimetara. Dobio sam lekove koje moram da pijem ceo život, od njih nisam mogao da funkcionišem. Uspavljivali su me i usporavali. Čak je moja supruga pisala na njima dečija imena, kako bih pio.

Nemanja je od tada promenio pogled na život.

- Sada se najviše trudim da budem psihički dobro, jer mislim da svaka bolest, jednim delom, ide iz glave. Ribolov mi je mnogo pomogao. Slušaš ptice, detlića, budiš se u prirodi. Prelepo. Čovek mora da nauči da sluša tišinu, a ja sam to naučio. Tišina je lek - zaključio je Nemanja u emisiji „RTS Ordinacija“.

