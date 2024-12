Marjanović pritiskao pevačicu da osnuju porodicu kad mu je obnovljeno suđenje za ubistvo supruge Jelena Marjanović, ali ona za to nije htela ni da čuje

Zoran Marjanović želeo je brak i decu sa Indi, ali mu je plan propao. Kompozitor, kome se ponovo sudi za ubistvo žene Jelene Marjanović, prema rečima našeg izvora, pošto-poto hteo je da njih dvoje ozvaniče odnos. Tikva je pukla kad je pevačica to odbila.

- Zoran mi se nedavno žalio da Indi s njim neće porodicu. On ju je na to pritiskao kad mu je počelo ponovno suđenje. Kad su joj nedavno dostavili glasovne poruke u kojima je Zoran ogovara bez stida i srama, shvatila je s kim ima posla. Zoran jeste gajio emocije prema njoj, želeo je da mu rodi decu, ali njoj to nije padalo na pamet. Video sam poruke koje joj je poslao, a koje to potvrđuju - kaže naš sagovornik i nastavlja:

Indi Aradinović i Zoran Marjanović prekunili svaki kontakt:

- Prema njoj se baš poneo loše. Indi je o njemu brinula sedam meseci. Kad je došlo vreme da je pita da li bi bila s njim u braku, a ona je to odbila, e tad je počeo svašta da izmišlja i da traži novac za pesme. Počeo je da se ponaša bahato, bezobrazno, da joj se ne javlja na telefon. Indi mu nikad nije davala lažnu nadu. Kad god bi htela da prekine odnos, on je udarao na patetiku. Oni se znaju dugi niz godina i mogao je da traži da bude uz njega, a ne da ona oseća grižu savest i obavezu. Mogli su da imaju ljudski odnos, ali on je promenio ploču čim je video da od braka i dece s njom nema ništa - priča naš sagovornik.

Ovim povodom pozvali smo Indi.

- E, ljudi, kao što sam i rekla, moja misija je bila da čoveku pružim ruku, izvadim ga iz blata i budem mu most prelaska iz crne hronike u estradu i svega lošeg što ga je zateklo. Dala sam mu priliku da mi radi muziku, verovala mu do koske, obustavila moje projekte da bih ga ispoštovala. Ispala sam car, bila mu drug i saradnik kad niko nije. Svi su ga ostavili, jedina sam mu pružila šansu. Svi su bili u šoku zbog toga. Ja sam ga gledala kao čoveka, a ne nekog ko je bio osuđen za ubistvo sopstvene supruge. Za to treba imati veliko srce, da rizikuješ i tektonski poremetiš planetu, da ne bude tresla se gora, rodio se miš - kaže Indi.

Insistirali smo da pojasni na šta konkretno misli.

- Dala sam mu šansu da opravda muzički i studijski svoj talenat i volju, znanje, u ime starih dana i hitova koje nosim iz njegovog studija. Međutim, bila sam neshvaćena da ja ne želim da gradim s njim ni brak ni decu, već da pošteno platim njegov deo posla i ostanemo dobri prijatelji i saradnici do kraja života i ako treba da dovedem kolege, kao što sam ga upoznala s ljudima - poručuje ona.

Do Zoranovog komentara nismo uspeli da dođemo.