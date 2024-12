- Pa da, ne mogu da kažem da je biznis, to je stvarno krenulo spontano ja sam to dugo godina pokušavala, ali sada je bio trenutak da se to desi. To je negde moja ljubav i hobi i uradila sam iz stvarno čiste ljubavi, i stvarno iz mnogo lepe energije. Volela bih da nam se što veći broj ljudi pridruži i napravimo lepu zajednicu punu lepe podrške i pre sveg da se dobro zabavljamo na tom putu. Ljudima je stvarno strašno kad im kažeš da moraju da treniraju i da paze šta jedu. Potrudićemo se na neki način moj trener i ja da im taj put bude uzbudljiv i to zavole kao što sam zavolela ja. Mi smo ovaj program testirali, imamo već neku bazu naših ljudi, tako da želimo da je proširimo.