- Kada sam došao u zatvor prvih dana, od svih ljudi koji su bili, a bilo ih je 34, ja sam znao njih 30 . Pošto sam ja tamo pravio haos, vileneo, onda je jedan od tih koje poznajem došao i rekao mi: "Šta se dereš budalo jedna, šta dramiš?! Sedi tu. Tu si gde si, ne možeš napolje." On mi je tada rekao i jednu krucijalni rečenicu koja može da se primeni za sve u životu, a to je: "Sve što ti se sada desi, jednog dana ćeš se tome smejati!" Posle nekoliko meseci sam izašao. Iz ove perspektive mi je super. Sve prođe. Tako da, taj zatvor mi je iz ove perspektive bio super, jer sam se odmorio, naspavao. Lice mi je bilo kao kod bebe - rekao je Lukas u emiciji "Četiri i po žene".

- Ima priča kada sam ja pevao u zatvoru, to je ozbiljnija i tužna priča. Ja sam tada još uvek bio u Centralnom zatvoru i čekao sam suđenje i onda su me, pošto sam bio VIP bacili u takozvani "Hajat". Tamo je, u tom delu bilo nas šest. Tada je tu bio general Pavković, ja sam ležao u ćeliji sa pokojnim Boškom Radonjićem, Rade Bulatović je isto bio sa mnom u ćeliji. U ćeliji pored nas su isto bili neki ljudi i između ostalog je bio i kapetan Radić kog su jedno veče odvodili u Hag. To je bilo jezivo, dešavalo se u dva sata noću, mrtva tišina i mi znamo da ga odvode. Onda čuješ kako se parkiraju kola i čuješ korake kako čoveka vode... Sav sam se naježio dok pričam... On je voleo muziku i znao je da sam ja pored u ćeliji i pošto je obožavao pesmu "Ostariću neću znati", kada su ga odvodili ja sam počeo da pevam i onda je krenuo sa mnom ceo blok da peva i onako baš je jezivo i potresno izgledalo - ispričao je pevač u emisiji.