Neuštekani stižu u pravi čas, a u sarajevskom BKC-u će 27. i 28.12.2024., uz nove, izvesti i svoje stare hitove, ovoga puta u drugačijoj atmosferi. Ovaj projekat, kojim Sejo Sekson želi, kako kaže, "ispraviti nepravdu i izvesti uživo pesme od kojih će mnoge, po prvi put, ugledati svetla pozornice", nude Zabranjeno pušenje u unplugged verziji, na akustičnim instrumentima, kao priču i emociju.

U intimnijoj atmosferi, uz do sada neotkriveni muzički repertoar, publika će čuti i kratke priče vezane za njihov nastanak i rođenje, a koje nisu uspeli pokriti u knjizi "Pamtim to kao da je bilo danas", kao i pesme koje do sada nisu izvođene na koncertima, kao što su "Pismo Elvisu", "Laku noć, stari", "Arizona dream", "Nema više", ili "Kad dernek utihne"...