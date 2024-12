Pevačica Sanja Đorđević je od 1987. prisutna na muzičkoj sceni, a već tri decenije je u skladnom braku sa nekadašnjim profesionalnim fudbalerom Petrom Đorđevićem. Iz ove ljubavi rodila se ćerka Ivana

PevačicaSanja Đorđević je od 1987. prisutna na muzičkoj sceni, a već tri decenije je u skladnom braku sa nekadašnjim profesionalnim fudbalerom Petrom Đorđevićem. Iz ove ljubavi rodila se ćerka Ivana.

Zbog poslovnih angažmana njenog supruga koji je, nakon što je završio karijeru na terenu postao sportski direktor, te je morao u nekoliko navrata da menja države, većinu vremena Sanja i Perica proveli su razdvojeni.

Sanja Đorđević s mužem i ćerkom Foto: Zorana Jevtić

Život na dve adrese za njih nikada nije predstavljao problem, mada je Sanji teško palo kada je njen muž 2016. godine morao ponovo da se preseli u drugu zemlju zbog posla. Dobio je angažovanje u jednom fudbalskom klubu u Sloveniji, a pevačica je vreme uglavnom provodila u Beogradu.

Sanja I Petar Đorđević na početku braka Foto: printscreen YT



- Godinama sam se aktivno bavila muzikom, bila na turnejama širom Evrope, a suprug je takođe bio u sportu i uvek smo bili razdvojeni po nekoliko dana. Dešavalo se da to nekada bude i ceo mesec. Onda je došao period kada smo nekoliko godina stalno bili zajedno, maksimalno posvećeni jedno drugom, i tako je bilo sve do leta 2016. godine. Tada je Perica počeo da sarađuje s jednom švajcarskom kompanijom koja štiti interese igrača i zbog posla je morao da ode u Sloveniju, u Krško. Tamo obavlja posao sportskog direktora, njegova dužnost je da stalno bude na pripremama, utakmicama i treninzima, ali se uvek nađe vremena kada može da dođe u Beograd ili ja odem kod njega na nekoliko dana. Najteže mi je kada i on i naša ćerka Ivana odu, a ja ostanem sama. Tih prvih nekoliko dana mi bude neobično jer ja ne mogu stalno da idem s njima, vrlo često imam zakazan nastup u Srbiji ili u regionu. Te dane provodim ovde u Beogradu, uglavnom se družim sa svojim prijateljicama i ugađam sebi - ispričala je pre nekoliko godina Sanja, a potom dodala da joj je taj način života postao rutina:

- Meni je takav ceo život. Dok je Perica aktivno igrao fudbal, mi smo se porodično selili iz grada u grad. Kad smo došli u Beograd, ja sam počela da nastupam svakog vikenda u inostranstvu i to je dugo trajalo. Jedini period kada sam živela bez kofera bile su one četiri godine kada sam prestala da se bavim muzikom. Mogu vam reći da sam se tada pošteno odmorila, ali mi je falio stari tempo života. Mislim da moj brak ovako lepo funkcioniše baš zbog toga što smo suprug i ja često razdvojeni. Kad su muž i žena stalno u kući zajedno, onda dođe i do prezasićenja, sitnih svađa i sličnih gluposti. Svakom čoveku prija kada se malo odmori i posveti se sebi.

Ljubavna priča fudbalera i pevačice desila se potpuno neočekivano, nakon što su se upoznali preko zajedničkih prijatelja, veoma brzo su se rodile simpatije.

- Mi smo se zabavljali nekoliko meseci, upoznali smo se slučajno preko moje prijateljice. Meni je Perica u početku bio ružan, ali sam se posle zaljubila u njega. Jedno veče smo sedeli u nekom kafiću i on zapeo da idem kod njega da prespavam. Ja odem, ne znam ni kako me je ubedio na kraju. Međutim, njegova majka je rano ujutro, pre nego što sam ja ustala, javila celoj familiji u Sarajevu da se njen sin oženio i, naravno, rekla je i mojim roditeljima, koji su se šokirali kad su to čuli. Posle toga nisam mogla nazad - ispričala je Sanja Đorđević jednom prilikom.

Jednom prilikom su je upitali da li dozvoljava da je muž vara, ona je prilično nesvakidašnje odgovorila.

- Puštam ja njega da radi šta hoće. Po njegovom izboru, sve što želi. Život je toliko kratak, toliko imamo stresa i problema, čovek neka sebi da oduška ako mu je to potrebno - kazala je pevačica u jednoj emisiji.

