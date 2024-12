Željko Vasić povukao se iz medija, ali na nastupima je redovan. Pevač je nedavno u jednom potkastu do detalja opisao zašto je prestao da peva na splavovima.

- To je bio vrlo popularan splav. Imao sam nastup s Danijelom Vranić. I brate moj sve isto. Bacaju one salvete, prskalice se iznose to se i danas dešava, da svi vide gde se nosi. Na "Mito Bekrijo" se bacaju svi i tako dalje. Jedne večeri ja pevam i samo u jednom momentu odlučim da spustim mikrofon i na uvo kažem Danijeli ja ne mogu više, odo ja - govroio je Željko u Alhemija potkast, pa nastavio: