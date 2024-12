- Ja sam uvek zadovoljan. Radujem se svakom novom danu . Svedoci smo da nas svaki dan na ovoj našoj planetici bombarduju tako depresivnim i deprimirajućim vestima koje se, nažalost, dešavaju. Zato je moja osnovna želja da bar sledeća godina bude sa što manje takvih vesti i uznemirujućih dešavanja, da se svi dozovu pameti, da se volimo i radujemo. Mnogo toga je bilo u ovoj odlazećoj godini. Imali smo nekoliko nesrećnih dešavanja koja su nas sve poremetila. To me je baš uznemirilo. Uvek se pitam što se to nama dešava. Ali verujem da će dati bog da bude sve dobro. Moja supruga kaže da nijedna prestupna godina nije dobra - kaže Miroslav i otkriva svoje želje:

- Odavno ne pravim ambiciozne planove, niti od života imam prevelika očekivanja. Iskustvo me je naučilo da tačno znam šta da poželim. Slušam boga. Nisam nezadovoljan, u svakom slučaju. Poslednji dan godine ću pevati na Avali. To je privatna zabava za uži krug poslovnih ljudi - priča Ilić.

- E, to vreme tek dolazi. Evo ga, tu je. Vrlo sam realan, ja moj brod uvodim u luku. Spremio sam sidro. Nema tu prevelike filozofije. Ništa nije doveka. Sutra da mi neko kaže: "Miroslave, okači rukavice o klin", ja bih se pomirio s tim, ne bih imao problem. Godinama se pripremam na taj trenutak, nisam ja magarac da ne znam šta me čeka.

- Nažalost, poslednjih godina sam ostao bez mnogo svojih saboraca iz perioda kojeg zovem zlatni period muzike na ovim prostorima. To me je baš pogodilo. Život - kaže Ilić.

- Ohrabruju me. Kažu: "Deda, ne daj se!" To su moji heroji. Nije bilo para kojima je mogao neko da me odvoji od kuće za Božić i krsnu slavu. Tada nikad nisam radio. To je rezervisano za kuću. Supruga je, inače, svešteničko dete i kod nas je to tradicija. Deda joj je bio sveštenik i pokojni brat je bio sveštenik. Ona je zadužena za sve. Paricu iz česnice obično deca izvuku. Videćemo 2025. godine - zaključuje pevač.