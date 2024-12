Ona je jako dugo prisutna na muzičkoj sceni, a najveći uspeh zabeležila je hitom „Bele rade“, koja se i dan-danas veoma sluša, ali zato vodi računa o svakom detalju koj iznosi u javnosti

Jelena Broćić, jedna je od retkih estradnih umetnica koja na pravi način gradi svoju karijeru i koja dostojno nosi voje ime i prezie. Ona je jako dugo prisutna na muzičkoj sceni, a najveći uspeh zabeležila je hitom „Bele rade“, koja se i dan-danas veoma sluša.

Pevačica i te kako vodi računa o tome kad se pojavljuje u janosti, pa su to uglavnom bile muzičke emisije gde je pevala uživo i pokazala svima kako to izgleda kada pusti svo raskošni glas. Od trenutka kada je ušla na estradnu scenu do dan danas se povremeno može se primetiti da je svoju lepotu i prirodan izgled sačuvala.

Pogledajte zbog čega Jelena Broćić važi za najlepšu prirodnu pevačicu na estradi:

Jelena je rado sa svojim poštovaocima podelila kako živi i šta joj je najvažnije u životu:

- Najponosniji trenutak je kada sam postala majka i u svakom smislu, to je moj Vasilije. Pre njega sam mislila da je uspeh najvažniji, kada sam dobila Vasilija, sve je drugo palo u vodu, zapostavila sam čak i karijeru. Što se tiče najgorih momenata, to je apsolutno razvod, koji se bukvalno meri sa smrću neke bliske osobe. Zbog toga sam se i povukla malo. Pošto sam ja malo okasnila sa udajom, svi su me pitali kada ću se udati. Ja sam uvek govorila: "Udaću se onog momenta kada budem našla osobu ravnu sebi". Mnogi nisu znali da sam se udala, napravili smo samo porodični ručak, nismo želeli svadbu. Kada smo se razveli, svi su me pitali što im nisam javila, a ja kažem: "Pa nisam vam javila ni kad sam se udala, što bih sada" - otkrila je jednom prilikom pevačica.

- Iako se ne pojavljujem na televiziji, ja radim. To je uglavnom na preporuku ili kada ljudi na licu mesta čuju i vide kako radim i onda me zovu i tako ja opstajem sve ove godine verovali ili ne.Mislim da je velika kriza kod autora, dobijala sam neke pesme, ali nije to za mene, ja tražim pravi narodnjak-otkrila je ona.