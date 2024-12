- Ja nisam jedina kojoj se to desilo. Nosiću tu traumu dok sam živa. Mada isto tako sam zahvalna Bogu što imam ljubav i što uz nju mogu da prevaziđem sve što je loše - rekla je tada pevačica i dodala:

- Zorana nije izgubila veru. Takve stvari mogu da utiču pogubno po mlade ljude. Ona je došla sa Ostroga juče, bila je tamo 7 dana. Ima tamo prave prijatelje, sveštenike. Jedan od njih je bio i na promociji u Manti. Ona nije izgubila veru, već joj je svake godine sve jača i jača. Ona to iskazuje i kroz humanitarni rad - rekao je on.

- Dugo smo čekali da bude beba na putu. Veoma dugo sam se borila sa svojim zdravstvenim problemima, nisam nikada skrivala ni šećer, ni prolaktinemiju, ali Bogu hvala, tu je. Bilo je planirano, ništa nije bilo neplanski. Steva i ja smo od početka znali kako će to da izgleda i nismo se sad nešto preterano iznenadili saznanjem koliko smo mi jedva čekali da Bože zdravlja sve to prođe kako treba. Kada smo saznali bilo je: „Stevo, vidi, prošlo je“- ispričala je pevačica, a Steva nije mogao da sakrije osmeh nakon divnih vesti

- Više sam srećan zbog nje jer je to bila njena ogromna želja. Ne volim što se sada priča o tome. Nije to onaj bapski fazon već znam kakva je Zorana i kakvo je njeno zdravstveno stanje. Tek je to drugi mesec, neka prođe malo vremena, pa lako je posle pričati o tome - dodao je kompozitor tada.