- Hteli smo dete, pokušali smo, ali bez uspeha. Imala sam operaciju jajnika i materice, mnogo komplikacija. Na kraju sam mu rekla: 'Idi, nađi nekog ko će ti roditi sina'. Razišli smo se posle devet godina. Ginekolog mi je stalno govorio da promenim petla. Kada sam prestala da pijem lekove i sve lađe mi potonule, upoznala sam čoveka koji nije iz muzičke priče i zatrudnela s njim. Plakala sam i pitala se da li je moguće da mi se ovo dešava? Nisam uspela da podarim sina čoveku koga sam volela i želela, a sad sam zatrudnela sa drugim. Bila sam stravično tužna, bilo mi je teško, a još sam radila sa bendom u kome je bio Bojan. Kada sam im rekla da ih napuštam jer sam trudna, on je bukvalno pao sa stolice - ispričala je pevačica svojevremeno.

– Radila sam nokte u salonu lepote. To je bilo dobro za mene jer sam dodatno zarađivala i mogla sam da priuštim svom detetu sve što treba. Moj primarni posao je, naravno, bila muzika, dugo sam radila sa jednim bendom. Srećom, moj pokojni otac me je nagovarao da učestvujem u “Zvezdama Granda” i evo me sada ovde gde sam – prisetila se pevačica jednom prilikom u emisiji “Grand magazin”.