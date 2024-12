Božo Dobriša u intervjuu za Kurir sumirao je 2024. godinu, pa je u svom stilu prokomentarisao sve priče koje su izazvale haos na javnoj sceni ove godine

Crnogorski voditelj Božo Dobriša je čovek bez dlake na jeziku!

Sve što misli i zna kaže javno i zato smo baš njega odabrali da pred kraj godine porazgovaramo o pričama koje su izazvale haos na javnoj sceni u 2024. Ni ovaj put nije birao reči da opiše ličnosti i situacije koje mu se ne dopadaju.

Boža će ovu 2024. najviše pamtiti po estradnim razvodima.

- Nesumnjivo je da su odlazeću godinu obeležili razvodi na estradi. Melina je varala Harisa celog života, tako da to nije strašno. Mnoge je iznenadio razvod Dragane Mirković i Tonija Bijelića. Kako nije Tonija sramota što je ostavio takvu ženu? Čuo sam da ju je godinama varao po Beču sa nekom dosta mlađom ženom. Sram da ga bude! Dragana treba da bude pametna i da ga ostavi bez centa. Ona je jedna dama i velika gospođa i nadam se da će naći pravu ljubav kakvu i zaslužuje. Nju svi vole i hvale, mnogim mladim ljudima je pomogla.

Razveli su se i Jelena Karleuša i Duško Tošić.

- Otkriću vam nešto: Duško je godinama varao Jelenu sa Severinom. Zbog toga je Jelena povređena. Ali, Karleuša je mnogo bolja riba od Severine. Dušku je verovatno dosadio svaki dan isti pasulj. Ovde po Crnoj Gori kruže priče da su Severina i Duško i dalje zajedno.

Da li je to razlog zbog kojeg je Severina poslala Karleuši poruke koje joj je slao Tošić?

- Poslala ih je jer je Severini karijera totalno pala. S njom više niko neće da ima s*ks javno. Ona je sad spremna na sve, pa i da ponovo objavi p*rnić, ali neće niko da ga snimi s njom. Nije joj preostalo ništa drugo, a pošto zna da je Jelena uvek u centru pažnje i uvek "in", ona joj je bila najbolji mamac. Ali, džaba joj sve.

Poznato je da ne voliš Severinu, a Jelenu Rozgu obožavaš.

- Severina neće doći jahtom sad za Novu godinu u Crnu Goru. Ni ovde više nije dobrodošla! Niko je više ne shvata ozbiljno i ne voli je. Neće ni da je angažuju. Pevaće u jednom hotelu u Bečićima i to samo jer kuka i moli da peva. Najviše je boli jer za Novu godinu Jelena Rozga ima tri nastupa - u Tivtu, Petrovcu i u Podgorici, a ona nijedan. Verovatno će pevati za neke sitne pare ili čak i za džabe. Samo da bi parirala Rozgi, koja ruši sve pred sobom.

Kako komentarišeš razvode Tine Ivanović, Dženana Lončarevića, Milana Kalinića i Nikole Rađena?

- Žao mi je Tine. Ona je dobra. Zvezdan je nju držao jer on ima pare. Ne znam kako će ona dalje bez njega ni da li će uspeti. Nju je Zvezdan ostavio. Našao je neku mlađu pevačicu kojoj će voditi karijeru. Milanov razvod me nije iznenadio jer je kad je imao turneju ovde s nekom svojom predstavom, bukvalno flertovao sa svim ženama. To znaju svi glumci. Ružno mi je što je Dženan toliko dugo krio svoju ženu, što je nije pokazivao i nije hteo da priča o privatnom životu. Nije ispao fer. Isti je kao Toni. Nikola Rađen nikada nije preboleo Anu Kokić i nikada više neće imati ženu kao što je ona. On nju traži u svakoj ženi sa kojom je bio. Biće on još sa deset pevačica jer u svakoj vidi Anu.

Ovih dana svi opet bruje o Mariji Šerifović i Jovani Pajić.

- Mnogo mi je drago što se Jovana rešila Saleta Tropika. Super je devojka i mislim da je konačno pronašla pravu ljubav i sreću sa Marijom. Sve ono što nije imala sa Saletom, ko zna šta joj je on radio. Video sam sa koliko žara Jovana priča o Mariji, ona na naše pitanje ne prekida to, već se samo smeška i hoće da priča. Marija je top osoba, jako harizmatična.

Njih dve dolaze zajedno u Bečiće za reprizu Nove godine.

- Da. Po hotelima je najtraženiji nastup baš njih dve. Preko 160 ljudi je na čekanju. Jovani je dobro krenulo posle pesme "Ludilo moje", a taj hotel gde će pevati pravi sebi odličan marketing. Svi hoće da ih vide zajedno.

Ko je najbolje a ko najgore prošao po klubovima ove sezone na Crnogorskom primorju?

- Najbolje su prošli Nataša Bekvalac, Dara Bubamara, Tea Tairović, Milica Pavlović, Boban Rajović i Sloba Radanović, a najgore Barbara Bobak i Vojaž. Za Barbaru je bio prevelik zalogaj najveći klub na primorju. Ona radi na karte i njen otac je stajao na ulazu i bukvalno nijedna osoba nije smela da uđe u klub besplatno. Čak ni njeni prijatelji, ni novinari. Svako je morao da kupi kartu jer su mislili da će diskoteka da ih pokrade. To je jako ružno, da ti tata cepa karte na ulazu. S Vojažom i Breskvicom su jako bili nezadovoljni vlasnici klubova. On peva samo sat vremena, a u Kotoru nije imao ni 30 ljudi. Breskvici je nastup bio čak otkazan. Oni mogu još da prođu kod ovih klinaca i to kad se priča o njima zajedno. Ovako ne.

Sve više poznatih se hvale da kupuju apartmane u Portonovom i na drugim luks destinacijama po Crnoj Gori. Da li to oni izmišljaju ili stvarno imaju toliko love?

- Ti poznati koji to pričaju samo lažu. To su sve estradni lažovi i prevaranti. Kakve stanove oni kupuju u Portonovom, kad leti kad hoće da se voze na onim skuterima i da snimaju neke priloge i paparace, mole one momke što to drže, da im spuste cenu sa 200 na 50 evra. Skupo im je, pa da im spuste cenu, a oni će ih kao izreklamirati na mrežama. Tea je kupila stan, ona ne laže. Dobro zarađuje. Ostali lažu, oni spavaju u stanovima kod svojih švalera i prijatelja i ko zna koga. Velike stare zvezde imaju stanove, ovi mlađi ne. Oni rade pod ugovorima sa menadžerima koji im uzimaju 70 posto zarade, ni centa nemaju na kraju.

Skandal oko "Montesonga" se ne stišava?

- "Montesong" je mnogo izgubio jer je Boban Rajović odustao. Sve su bili anonimni pevači. Za 16 kompozicija je stiglo ukupno 2.000 glasova. Da je Boban pevao, on bi imao 2.000 glasova samo u prvoj sekundi jer bi glasala dijaspora. Mislim da bi Jadranka Barjaktarović bila najbolji predstavnik na "Evroviziji" jer je svi znaju. Top izgleda i peva, nadam se da će se prijaviti sledeće godine.

Ana Nikolić je najavila povratak na scenu.

- Ana može da se vrati na scenu tek kad se otarasi Raleta. Kako ja nezvanično saznajem, priča sa Raletom je marketinški trik i ona ima prezgodnog mladog momka iz Australije, naš čovek. On će i finansijski i emotivno da je vrati u život. Ana Raleta nikad nije volela, s njim je bila samo zbog pesama. Istina je da ga je ona uhvatila sa Oljom Bajrami, to je njegov nivo. Rale koristi Anu da bi se o njemu pisalo i da bi pevači uzimali pesme od njega. Kad bi on gostovao u "Amidži šou" da nema veze sa Anom?

Aleksandra Prijović je definitivno oborila sve rekorde ove godine.

- Priju mnoge mlade pevačice tapšu po ramenu, a ljubomorne su na njen uspeh. Kad ih ona pozove da joj budu gošće na koncertu, sve one znaju da će to biti medijski propraćeno i da je to sad trend. Zato i odu, ali joj ne misle dobro. Čak znam neke koje su u mom prisustvu ogovarale Prijovićku, a ona ih je zvala na koncert. To nije lepo. Kad se ovde popije, sve one pričaju što treba i ne treba. Kažu da je nedodirljiva i da treba da se spusti na zemlju.

Ko će biti najpaćeniji za doček u Crnoj Gori?

- Čola sa 120.000 evra i Ceca jer pevaju na trgovima.

A jel traže Crnogorci popadiju Danicu Crnogorčević?

- Ne. Ta popadija ovde ne nastupa. Ni na nekom trgu ni ovako. Ne izaziva nikakvu pažnju ovde, nema je ni na televizijama. Veća je zvezda kod vas u Srbiji nego ovde.

Kurir.rs

