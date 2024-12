- Oni su mi saopštili da je ona umrla. Ja kažem: "Kako umrla kada sam juče razgovala sa njom?" I, naravno, oni ništa ne znaju o tome, nego su me poslali da idem u Ministarstvo spoljnih poslova da mi oni kažu. Ali ni tamo ništa nisu znali. Pa su mi portiri rekli, onako, da me uteše valjda: "Ako niko ništa ne zna, možda je vaša ćerka i živa." To me je nekako držalo u nadi da zaista jeste. Na kraju su mi u policiji u Ljermontovljevoj rekli da je umrla, posle tri dana.