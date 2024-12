- Ukrašavanje jelke, kuća koja miriše na kolače, na svu tu prazničnu hranu... Bik sam u horoskopu, tako da sam oduvek volela da ručkam, kao mala sam bila punačka. Osim poklonima kojima sam se uvek radovala, tu je bila i ta hrana, naročito ono što se specijalno spremalo za tu priliku. Tih dana je kuća uvek bila puna i sve kuće su bile otvorene za primanje gostiju. Razmenjivali smo poklone, žao mi je što toga sada nema. Nemamo vremena za ta kućna druženja i uvek smo u nekoj žurbi, a to je tada u to vreme bilo naš naglašeno i toga se uvek setim kad pomislim na praznični period.

- Ima ih mnogo interesantnih... U zadnjih nekoliko godina ti dočeci su mi neplanirani, sve ide spontano dan dva pred 31. decembar i to su mi uvek najbolji provodi. Van toga su oni prvi dočeci sa ćerkama. Doček 1997. godine Džej je organizovao nastup, ja nisam imala ništa zakazano... Nisam znala šta da obučem i to su bile razne toalete u kojima su devojke dolazile i nisam znala šta ću i sećam se pozovem ga i pitam može li on da obuče odelo, pa ja da se uparim sa njim. Obučemo se isto da budemo drugačiji. Njega niko nije video u odelu, od mene se tek ne očekuje i bilo je sjajno, odlično smo se proveli!