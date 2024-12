- Naravno. Normalno mi je što je taj broj i dalje tu. Učinilo mi se hiljadu puta da ga vidim na ulici. Posebno kada neko prođe pored mene na motoru i primetim da mu kosa viri ispod kacige, a onda i slično parkira motor kao što je on to radio. Relativno skoro mi se0 to desilo i pomislio sam da je Marinko. I to nije iznenađujuće jer je on za mene i dalje tu. U kontaktu sam sa njegovom porodicom koliko nam to vreme i obaveze dozvoljavaju. Oni znaju da mogu da mi se obrate za sve što im je potrebno i da ću za njih učiniti sve što je u mojoj mogućnosti - ispričao je za Gloriju.