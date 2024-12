- To su bile predratne godine, kada sam nastupao sa mojim pokojnim drugarom Sinanom Sakićem, 90-ih godina u Njujorku. Neki lik je pucao u plafon dok smo mi pevali, i onda je nastala bežanija. Tada sam i suprugu vodio, niko ne zna zbog čega se to desilo. Dok smo bežali od hale, videli smo i kako lik vitla pištoljem. Svačega sam se nagledao.

- Danas je bolje za mlade. Ranije nije bilo diskoteka, bili su koncerti. Među prvima sam 80-ih imao koncerte, tada je bilo mutljavina, menadžera svakakvih, porezi, drž-ne daj. On ti da neku lovu, ti zadovoljan. Ti njemu dovedeš 20.000 ljudi, on tebi 5 miliona, to je danas kao 10.000 evra, a on uzme 100.000. Ovo vreme je bolje po mlade. Većinom su se tada radile hale sportova, hale, svadbe, mahom po inostranstvu, danas su veće mogućnosti - kazao je on i otkrio ko se po njegovom mišljenju od mlađe generacije izdvojio na estradi: