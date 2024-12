- Vladimir je bio ljubav mog života, muškarac o kakvom sam maštala, bolji od svih poželjnih neženja koji su se u to vreme vrteli oko mene. S druge strane, njegova situacija nije bila nimalo jednostavna – sa suprugom i kćerkama bliznakinjama od jedva godinu dana našao se usred razvoda. Htela sam da odustanem, ali me je on uveravao da to neće biti prepreka našoj ljubavi, da će bivšoj ženi pomagati i da me nikada neće povrediti ‒ pričala je Snežana.