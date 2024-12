- Da mi nova bude upola kao ova u 2024.godina. Sada treba da se uselim u novu kuću. Izbacio sam pesmu "Dečak", album, ljudi vole to što radim. Od Slovenije do Makedonije me poštuju. Na nastup mi dolaze Nemci, Švajcarci, pa i Grci, Bugari, Turci. Mi nismo ni svesni koliko nas istorije povezuju. Iako ne govorimo istim jezikom, muzika nas spaja.