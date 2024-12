- Kod nas se više slavio Božić nego Nova godina. Uvek nam je to bilo veselije, radosnije. Naravno posle toga Vaskrs, slave... Slavila se i Nova godina ali ništa specijalno, neka lapica nešto da sija, da se obeleži... Ni kao deca se nešto nismo radovali dočeku...

- Razlikuju se, sve su luđe i luđe te proslave Nove godine. Valjda narod sve istrese za tu noć i emocije i energiju. Uglavnom uvek bude veselo, bar tamo gde sam radila. Retko kad nisam radila, svi se veselimo, kao da smo sve brige ostavili i krećemo u nove pobede. Ma važi, kad bi to moglo tek tako se preseče, ali dobro, najvažnije da smo svi živi i zdravi, to uvek kažem.

- Spisak želja ispunjavam uglavnom sama sebi i deci, naravno i prijateljima. To sve bude spontano, kako za moje tako i za sebe. Ako nešto naleti da mi se dopadne, ja priuštim. Tokom cele godine ako mi nešto treba ja kupim, a ne treba mi mnogo. Spiskove pravim samo kada nabavljam piće u kafani, za nabavku. Ovo drugo, od slučaja do slučaja, ništa specijalno.

- Menjala bih ceo svet da imam neki čarobni štapić. Menjala bih dosta toga, da ne bude ratova, bolesti, smrti, ali ne može. Sve je to od Boga ili ljudi koji imaju takve namere kakve imaju. Volela bih da svako biće koje hoda ovom zemljom lepo živi, pre svega naša deca pa i mi sa njima, naravno. To želim svakom čoveku gde god se nalazio i na kom god kraju sveta... Ali pošto je to nemoguće, ostaju samo puste želje.