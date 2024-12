- Potpuni raspad, u momentu ostaneš sam bez ičega. Imala sam samo 16 godina. Naučila sam da je najgora moguća kletva imati, pa nemati. Meni se desilo da sam preko noći ušla u pakao. Verovala sam da neću preživeti to što mi se tada dešavalo. Surovo sam bila ostavljena na milost i nemilost životu, da nisam znala gde ću da zanoćim i šta ću da pojedem. Nedavno mi se desilo da me je jedna gospođa nazvala uličarkom, možete me tako nazvati, ali je ta jedna uličarka posle postala jedna uspešna žena, majka… Na kraju ti akademici koji se busaju diplomama nisu veći ljudi, osim ako ne pomognu nekome. Najlakše je podrugivati se i koristiti nečije slabosti, to je dno dna - nastavila je Anabela.