- Gore se nisam latio alata, ali u životu jesam i to više puta. I u selu dok sam bio i kasnije. Znam sve to da radim, ne stidim se.

- Kao i do sada od svoje 15. godine radno. U 30. decembra smo u Kotoru, na samom dočeku u Zaječaru tako da jedva čekam da uđemo u 2025. da pravimo nešto novo. Imamo planove za sledeću godinu, a ovu ispraćam, koja je bila uspešna i poslovno i privatno - rekao je on a onda se prisetio jedne anegdote kada nije želeo da nastupa za doček.

- Jednom mi se desilo da nismo svirali jer nismo uspeli da postignemo cenu koju smo tada zacrtali i tada sam sa svojim momcima presekao da ćemo da sedimo kod kuće. To je bila jedna jedina godina u celoj mojoj karijeri. Posao je takav. Nama je kada je reč o finansijama najbolje tržište u periodu oko Nove godine, decembar i januar i osuđeni smo negde da porodica na žalost to mora da trpi - naveo je on.