- Goca je moje ogledalo. Nama nisu potrebne reči. Postoji intuicija, a to je ljubav. Imati takvu ljubav možda nije lako jer su tu porodica, društvo i obaveze. To je fatalna ljubav. Nisam čovek koji može da živi normalno, ja sam amoralan, trebalo je da živim u prošlom veku jer bih bio spreman da za ženu odem na dvoboj“, rekao je on svojevremeno.