Voditelj Goran Stojićević Karamela rekao je jednom prilikom da njegova majka nije htela da traži razvod zbog toga što je volela oca, iako je varao sa kućnom prijateljicom. Naime, on tvrdi da je o svemu na kraju rešio da progovori jer mu roditelji više nisu među živima.

- Stalno su me pitali otkud mi ideja za njih i „Balkanske prevare“. Kako odakle, pa otac mi se švalerisao, i to s kućnom prijateljicom! Nažalost, roditelji mi nisu živi i zato sada mogu to da kažem - ispričao je voditelj.