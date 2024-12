- Ovo su jako lepe stvari, jako. Volim sina najviše na svetu. Žao mi je zbog svakog dana koji nisam provela sa njim. Želja mi je da otvorim frizerski salon ''Se*si Miksi'' i da svaki dan budem pored njega i nadoknadim vreme. On i ovu Novu godinu dočekuje bez majke i oca. Krivo mi je jer nisam videla svoje sestre, stide me se. Pokazale su mi da me se stide - kazala je Miljana.