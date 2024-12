- Ja sam sa svojim saradnicima i ljudima koji rade sa mnom pričao. Polako dolazi neki umor, ja dosta radim diskoteke, ali sve to kasno počinje da radi, pa vremenske zone, nespavanje. Odlučio sam da to malo isečem, a dužan sam publici koja mene prati da održim neke koncerte. Ja sam sada bio gost Prijovićki u Zagrebu gde sam izašao i otpevao par pesama, to zemlja gori. Dužan sam svojoj publici to i imam nameru da u sledećoj godini napravim seriju koncerata - Beograd, Sarajevo, Zagreb, Niš, Sofija... To mi je plan za 2025. da održim koncerte, a ako me traže po klubovima, to ćemo videti ako budem raspoložen. Napraviću povodom 50 godina kao oproštajne koncerte, neću da umrem, ali red bi bio da napravim za ljude koji me tolike godine prate. Ja imam ljude koji ne idu u klubove, a došli bi na moj koncert, ja imam mnogo tih nekih starijih pesama... Red je da za njih napravimo zadovoljstvo - otkrio je Mile.