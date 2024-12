Predstojeći praznici donose na Kurir televiziju, u periodu od 31. decembra do 7. januara, mnogo muzike, zabave, premijernog filmskog i serijskog programa. Za naše gledaoce pripremili smo samo najbolje!

Novogodišnji program „Dobra stara vremena" na Kurir televiziji trajaće šest sati. Koliko je priprema bilo potrebno da bi se to izrodilo? Koliko ljudi vam je pomoglo u pripremi i realizaciji ovako velikog projekta?

Goran : Pre svega ponosam sam što smo jedini novogodišnji program koji će ove godine imati šest sati pevanja uživo. Čak su i nacionalni emiteri ove godine imali plejbekove. Što se programa tiče, svi znamo da su praznici vreme kada se okuplja porodica, sve generacije, kada se evociraju uspomene, pa je i muzika koju smo odabrali takva. Povešćemo gledaoce na put uspomena kroz najveće hitove iz dekada od šezdesetih do danas, ali i kroz muziku najvećih zvezda svih tih epoha. Od ponoći, idemo na drugo putovanje ispunjeno nalepšim pesmama iz domaćih filmova i serija. Muzika će nas sve te noći spojiti, toga smo bili svesni, pa smo odabrali pesme koje nemamo priliku da čujemo svakoga dana. Sigurni smo da ćemo te noći probuditi brojne uspomene ali i doneti lepo raspoloženje.

Goran : Pomoglo je pre svega to što svi koji su imali priliku da me upoznaju, znaju koliko volim muziku i koliko pesama znam, tako da su bili sigurni da će imati priliku da pevaju uz najbolje orkestre i da će sve na kraju zvučati onako kako i treba. Sa druge strane, i Kurir kao kuća i ja lično godinama gajimo uzajamno poštovanje sa velikanima muzičke scene. Ovo je pokazatelj toga.



Goran: Kao što sam rekao, sve je to rezultat dugog puta na kome se trudimo da gradimo lepe relacije sa svima koji to svojim radom zaslužuju. Srećan sam što će neki od učesnika programa prvi put biti na našoj televiziji. To pokazuje svu snagu brenda Kurir.