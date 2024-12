- Ne verujem da je Milan nekog dirao ili tukao, šta je već radio. Evo, može biti s kim hoće, koji će mu bilo ko u životu. Ja tu curu ne znam niti me interesuje ona, a ni on u tom smislu. Ako smo javne ličnosti, nismo javno dobro. Ima toliko ljudi koji prolaze kroz tu agoniju nasilja i treba o njima pisati. A ne o ovim budalama koje idu kod ovih pevačica, k*****, palaca… To kad ne znaju šta će, onda se uhvate nas i ne bi li postali popularni, ima i silovanja i svega, samo da bi one ispale u novinama, bolesnici ' poručuje Maca i nastavlja: