Jelena Karleuša je pohvalila tebe i tvoj koncert, a ona to ne radi gotovo nikad. Jesi li očekivala to?

- Jesam, rekla sam ti to. Uvek imam neke planove, a bog se verovatno smeje. Nemam pojma. Najviše bih volela da se još jednom ostvarim u ulozi majke. To najviše želim. Volim svog čoveka i to bi bila kruna naše ljubavi. Svaka godina sa brojem pet mi je donela sreću, tako da će to biti i 2025.