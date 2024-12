- "Pesma "Crna Kosa" nastala je u snimanju projekta "Nedelja" i postala omiljena pesma među glumcima sa seta. Često smo je pevali u pauzama. O njoj je pričala Milica Janevska, koja igra Marinu Tucaković. Bila je to pesma kojom smo vežbali susret Džeja i Marine za film. To je numera koja nosi boemski duh koji je bio izražen u danima kad sam Džeja nosio u sebi spremajući se za ulogu. Odraz je mojih ličnih emocija koje nosim sa sobom, jer sam od roditelja nasledio ljubav prema pravoj narodnoj pesmi. Numera kakvu sam želeo svih godina da otpevam jer je i to deo mene. Posvećujem je svim divnim umetnicima sa kojima sam radio na seriji i filmu, kao i mojoj porodici - rekao je Husa, koji je "Crnu kosu" uradio i objavio u produkciji "AS STUDIOTON" Aleksandra Sofronijevića, koji je, zajedno sa Ninom Ademovićem, i autor aranžmana.