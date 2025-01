Šta vam je najviše obeležilo 2024. godinu? - Kao i sve prethodne, to da sam imao puno posla. Mnogo sam bio odsutan od kuće zbog putovanja, dosta se pevalo i radilo. Trenutno sam u studiju, gde radim na novom albumu. To mi je obeležilo ovu godinu.

Šta ste spremili ćerkama Aleksandri i Tari za novogodišnji poklon?

- U poslednjih nekoliko godina ili mi one kažu šta žele ili im ja dam novac pa se one bakću oko toga. Ja nemam vremena da razmišljam o tome. A i da razmišljam pa da im kupim nešto i promašim temu, nije u redu. Mi se to lepo dogovorimo, imamo naš samoupravni dogovor i sve bude kako treba.