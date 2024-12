Krajem oktobra Svetislav Alin Vukov, pevač " Republika benda " postao je otac. On je dobio ćerkicu kojoj su Alinova supruga Sofija i Alin dali ime Milica.

- Hoće naravno, ali šta je tu je. Vremenom se svi mi iz ovog posla naviknemo na to da neke bitne datume, rođendane i skupove moramo da propustimo zbog posla. Koliko god da mi se lično tog dana ne ide od kuće, ne mogu da ostavim kolege i sve one koji sa mnom žive od ovog posla. Ali dobro bićemo ceo dan zajedno, odradim tih par sati i eto me nazad - rekao nam je Alin.