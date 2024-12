- U ovim vremenima fali nam smeha i mnogo radosti. Voleo bih da u poklonu ispod jelke upravo to nađu. A ako toga zafali, uvek će to naći na Kurir televiziji.

- To bi bilo 12 kutija - radosti, zdravlja, ljubavi i novogodišnje magije! Za svaki mesec u godini pred nama, i jedan kamenčić u cipeli, kao jedino što će ih "žuljati" u godini koja dolazi!

- Svim predivnim poštovaocima emisije "Stars" želim da u novoj godini prevaziđu onu najveću životnu prepreku, a to je strah. Da nikad nemaju onaj najružniji osećaj - mržnju. Da zapamte da je najveća životna greška - odustati! Borite se, dragi moji, do kraja! Želim vam da uvek osećate najveću snagu i imate veru! Neka vas okružuju samo one najlepše stvari, pune ljubavi! Da imam čarobni štapić, kao poklon pod novogodišnjom jelkom svima vama, dragi moji, ostavila bih jedno uputstvo za oproštaj! Praštajte i volite još jače u novoj godini! Živeli!