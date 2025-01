Turneja je imala imala 64 koncerta. Šta je bilo najstresnije u organizaciji ovako velikih priča? - Bilo je pregršt lepih trenutaka, a naravno, bilo je i stresnih. Lagala bih kada bih rekla drugačije. Veliki je ovo i posao i stres. Bilo je svega i svačega. Svađali smo se, nismo pričali, bilo je turbulentno prilično. Nas na koncertu u ekipi bude oko 80, pa, evo, i s Lazom se posvađam, ali sve je to normalno. Bio je jedan period kada smo putovali svaki dan, neispavani, nervozni, tenzija, ali nam je bilo lepo, to je najbitnije.

Kad te uhvati nervoza, ko je prvi iz tima koji nastrada, a da znaš da nije zlopamtilo? - Kako kad, uvek je to neko drugi. Mi smo svi, pre svega, prijatelji i kada se dese takve situacije, niko tu nikom ništa ne zamera. I oni kad su nervozni, ja se ne ljutim, tako da je to kod nas uzajamno.

Postigla si veliki uspeh u relativno kratkom roku. Koliko si se promenila za ovih godinu i nešto dana?

- Mislim da se nisam promenila. Smatram da što si uspešniji, treba da budeš normalniji. Mene su tako učili. Sve to kreće od vaspitanja. Mislim da čovek treba sam sa sobom da vidi gde je i šta je, i da to ceni što mu se desilo, a ne da se bahati. Ja sam ovakva, ne znam drugačije, iako mi je dosta ljudi reklo da bih mogla malo da se promenim. Kada bih to uradila, to ne bih bila ja. Ne želim da se foliram. Ja se nisam promenila prema ljudima, ali neki prema meni jesu. Ne svi, naravno. Ne znam šta je to, niti kako tu promenu da nazovem, ali osećam to.