- Problem i barijera kod svih ljudi je strah šta će biti kad deca saznaju da su usvojena. Moje ćerke znaju da su usvojene. Pričao sam im od prvog dana kako postoji neka škola za decu gde smo mi došli, a one su rekle: „Pa, gde ste vi do sada“ - otkrio je muzičar jednom prilikom.

- One sve znaju i ako budu želele da upoznaju svoje biološke roditelje, uradićemo sve što je u našoj moći da se to desi. To su normalne stvari, nemam nikakav strah od toga jer im niko ne može biti više majka i otac od nas dvoje, bez obzira na to što ih nismo rodili - rekao je Sergej tada i dodao: