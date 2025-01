- Jako burna. Ali čini mi se, što se posla tiče, najbolja godina dosad. Počela je strašno, završila se strašno, ali između je bilo fantastična. Čudna godina, koja će mi zauvek ostati u sećanju po burnim emocijama, velikim uspesima, velikom protoku energije fanova i mene, hejtera i mene, ljubavi i mržnje. Meni je izgleda takva karma da nikada nije dosadno, a i kad bude dosadno jedno prepodne, ja se dovoljno potrudim da svojim talentom i izjavama napravim samoj sebi zabavu, a i milionima. Bar se nadam da je zabavno. E, ali sve je to šou- biznis i možda dobar marketing.

- Znam šta vi volite. Ali znam i šta ja volim da pročitam. U današnje vreme, kad se sve desilo, sve se zna, sve je otkriveno, malo je toga što može da uzburka javnost, napravi klikove i tako dalje. Kad je reč o meni, trajem 30 godina, jako je teško biti u trendingu nakon toliko vremena. Međutim, meni magično uspeva. Mislim da je kombinacija naglog pada s dizanjem magična kombinacije. To i jeste dinamika jedne karijere. Da je stalno lepo, bilo bi dosadno.

- Nisam svesna da kada nešto napišem ili objavim, to napraviti takav efekat. Znam da će se desiti, ali se iznenadim

kad vidim gde to ode. Štrecnem se. Nikad nisam imala lošu nameru, a mnogo puta se sve izvrne i dobije drugu dimenziju,

pa se povučem. Ljudi mene zapravo i ne znaju. Kada bi neko proveo pet minuta sa mnom van kamera i crvene lampice,

video bi potpuno nešto drugo. S obzirom na to da se ovim poslom bavim od šesnaeste godine, možda sam malo i

deformisana. Kad vidim crvenu lampicu, doživim neku metarmoforzu i onda ja onda nisam ja. Trudim se da budem ja, ali ne ide. Privatno sam duša od čoveka.