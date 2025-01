- Za njih je to najpametnije. Nisam sigurna da imaju hrabrosti i smelosti i način na koji će to izgovoriti. Ne bi time postigli apsolutno ništa. Ljudi nisu navikli da kolege imaju mišljenje. Bolje im je ovako.

- Ne smatram je koleginicom. Ona ne zaslužuje sada pažnju ovako jake medijske kuće kao što je Kurir. A kada je reč o mojim kolegama, kada god ih neko napadne ili im se nešto loše desi, prva sam koja će stati uz njih. Mene moje kolege nikad nisu podržale ili stale u moju odbranu. Mislim da se plaše. Kad smo već pomenuli Severinu, to nema nikakve veze s muzikom. To je jedan prostački, politički, fašistički napad na moju zemlju gde ja reagujem kao patriota i javna ličnost koja ima veliki uticaj. Ja njenu zemlju ne diram, ali svoju zemlju ću braniti. Ona je verovatno plaćena dobro, ona čast nema. Hulja, to je jedina reč za nju.