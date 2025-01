Da pređemo na vedrije teme. Ove godine si se razvela. - E ako ti je vedra tema razvod, mi smo svi dotakli dno (smeh). Kada je reč o mom bivšem mužu, dobar otac, ali ja kao zrela osoba i ne kao dete, deca uvek vole tatu, i sve što bih rekla o mom bivšem mužu neću zbog moje dece, jer ga one idealizuju. Ali ako mogu u jednoj rečenici da kažem mišljenje o mom mužu, jeste da nije lepo. To je dovoljno.

- Nekako mi nije ni na kraj pameti. Nisam sigurna da može da se desi muškarac koji će na pravi način hendlovati, a da ne pokušavam da ga ubijem na zspavanju, ono što sam ja. Uvek se pojavi neko ko ima samo jedan segment koji mi se sviđa. Znaš ono... Koga ujede zmija, taj se plaši i crva. Došla sam do toga da volim da spavam sama, to je veliki problem. Znaš kakav baja treba da se pojavi da mene može da prati. Ko će to?