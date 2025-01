- Imam sreću ili nesreću da je jedno moje dete od dva postalo popularno zato što brani svoju majku. Ona već godinama predstavlja sinonim za fantastičnu odbranu majke bez ijedne ružne reči. To je tužno. Nisam mogla ni da sanjam da ću imati dete koje me brani. One su sada na odmoru s tatom i svaki dan me pitaju kako sam. Moja deca su moje ogledalo. Moj uslov da se uloguju na društvene mreže je bio da ne smeju da koriste nijednu ružnu reč i nešto što je ružno. Objasnila sam im šta će ih sve dočekati. Najviše me zaboli kad mi udare na decu i majku. Atinica je mnogo ćutljiva i tiha dok je Nika potpuno drugačija. One su rođene istoga dana, a potpuno su drugačije.