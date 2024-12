- Ja sam se našla u nezavidnoj situaciji, sa dvoje dece, sa malom platom, sa ocem koji je bio u katastrofalnoj situaciji, takoreći umirući. Tada sam shvatila da je moja jedina opcija uspeh, da ja nemam mogućnost za bilo šta drugo. Nego samo imam mogućnost da uspem i to je sve što ja sebi mogu da dozvolim. Ali uopšte nije lako - istakla je voditeljka.

- Sigurna sam da su moje ćerke stabilne osobe upravo zato što nikada nisam ulepšavala realnost. Razgovaramo o događajima onakvim kakvi jesu, bilo da su oni najlepši ili najružniji. One znaju da mogu sve da mi kažu i da se nikada neću naljutiti ili udaljiti od njih dve zato što se s nečim ne slažem, kao i da ih nikada neću izneveriti. Dozvoljavam da same prave svoje izbore, upravo zbog toga što imam veliko poverenje u njih i do sada ni u čemu nisu pogrešile. Ne kažnjavam ih, ne ucenjujem, ne vičem na njih, nikada ih nisam tukla, već ih podržavam, razumem i podstičem da postupaju u skladu sa svojim uverenjima. Moj bivši suprug i ja odličan smo primer partnera koji su nakon razvoda podjednako odgovorno nastavili da brinu o potomstvu, što naše ćerke vide i osećaju. Zreli smo ljudi i imamo jasne prioritete - rekla je svojevremeno Milica.