Brenina i Bobina kuća poseduje šest spavaćih soba, sedam kupatila, dve kuhinje za one koje vole da spremaju, a za one koji više vole da partijaju tu je bar pod vedrim nebom do kojeg se možete popeti liftom. S obzirom na to već godinama u medijima završavaju sva slavlja Živojinovića iz Beograda, verujemo da i pevačica i sportista uživaju kako u kuhinji, tako i u delu za provod gde se može napraviti jedna dobra mrsna pravoslavna svadba, sudeći po broju stolica, ležaljki i šankovima.