Pevač Savo Perović jednom prilikom je ispričao da je već sa 17 godina počeo da zarađuje, kao i da mu nije bilo bitno kojim se poslom bavi, već samo to da zaradi za sebe i bliske ljude. Savo je naime, objasnio da je u jednom momentu čak prao i automobile.

- Sa sedamnaest godina sam uveliko zarađivao. Sam sebi sam platio ekskurziju, kupio prvi mobilni telefon. Znao sam da radim pre podne u fast fudu, a posle podne da idem u školu. Nisu to radili moji vršnjaci, ne. Ja sam se uvek osećao dobro kad radim, to je vaspitanje koje sam poneo iz kuće - rekao je pevač.

- Kasnije sam radio u auto perionici i prao automobile, zatim kao dostavljač hrane, jer je takva situacija bila, borili smo se, gledali smo samo da ne budemo gladni. Nije me bilo sramota, imao sam u životu situacije kada zaista nisam imao novca, ali sam imao i situacije da živim vrlo, vrlo lepo - zaključio je on.

Inače, Savo Perović govorio je nedavno o svojoj majki Suzani Perović Blondi, koja je otvorila profil na sajtu za odrasle iako ju je molio da to ne radi. Kako je Savo tada otkrio, on nikako nije bio za to da njegova majka otvori profil na sajtu za odrasle, ali je ipak popustio.