- Ma njih dvoje ko ne zna, taj ne živi ovde. Bučni su i ludi kao struja, ne znam da li je to pozitivno ili negativno, ali stalno se svađaju ko pas i mačka. Da me ne shvatite pogrešno, nema tu nasilja i nekog psovanja ali to je neprijatno više slušati. Oko svega i svačega se svađaju, ko je šta kupio, zaboravi, zašto nije ustala kada treba, zašto on zakazuje sastanke u stanu...ma oko svega - kaže komšija kojem su preko glave njihove svađe.