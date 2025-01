- Prva asocijacija mi uvek bude da je vreme za porodicu, za skupljanje oko trpezarijskog stola, razna hrana koja se tu nalazi kao i različiti srpski specijaliteti... Okićena kuća jer od malena je moja porodica volela da sve izgleda lepo i da to vreme provodimo zajedno, da imamo vreme i mogućnost da sa trpezarijskog stola odemo do dnevne sobe i da tu sedimo gledamo filmove, odmaramo, pričamo, pa kasnije opet do stola odemo i uživamo u kolačima. Od malih nogu ovo vreme budi toplinu u meni i zadovoljstvo što dočekujemo još jednu godinu sa novim izazovima i ciljevima... To je uvek neko vreme za nas, mogućnost da se otputuje i stvore nove uspomene za ceo život.