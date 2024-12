- U prvu simpatiju sam bila zaljubljena od prvog razreda osnovne škole, pa sve do srednje. On je bio moj školski drug. Smrtno sam bila zaljubljena, a on je mene izbegavao. Cela škola je znala da mi se on sviđa, pa me je učiteljica stavila da sedim sa njim, a on me je još više izbegavao. Na sve načine sam pokušala da mu se približim, ali džabe - počela je priču sa osmehom folkerka za Hit Informer.